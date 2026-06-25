На заводе в Искитиме усилили контроль за опасными выбросами в атмосферу

Оборудование на дымовых трубах в режиме онлайн отслеживает концентрации выбросов. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области.

В Искитиме продолжается реализация федерального проекта «Чистый воздух»: на заводе запускают систему очистки выбросов в окружающую среду. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

На АО «Искитимцемент» завершили внедрение системы автоматического контроля выбросов. Оборудование на дымовых трубах в режиме онлайн отслеживает концентрации оксидов азота, серы, углерода и взвешенных частиц. Также на заводе устанавливают рукавные фильтры с эффективностью очистки 99,9% и заменяют газовые горелки на модели с низким уровнем выбросов.

Параллельно в Искитиме газифицируют частный сектор: в 2025 году перевели на газ 34 дома, в 2026-м планируют еще 181. Также строят модульную котельную в микрорайоне Ложок. К 2036 году объем опасных выбросов в городе должен сократиться вдвое.

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