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НовостиЭкономика25 июня 2026 14:24

В Новосибирской области заемщикам с двумя детьми увеличили ипотечные каникулы

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года
Валерия МОРГУНЕНКО
Продолжительность каникул для таких семей может достигать полутора лет вместо прежних шести месяцев.

Продолжительность каникул для таких семей может достигать полутора лет вместо прежних шести месяцев.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Заемщики Новосибирской области с двумя и более детьми получили право на увеличенные ипотечные каникулы. В России закон приняла Государственная Дума 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Основанием для отсрочки станет рождение или усыновление второго и последующих детей. Продолжительность каникул для таких семей может достигать полутора лет вместо прежних шести месяцев по другим основаниям. Во время отсрочки не начисляются штрафы и пени, банк не может взыскать заложенное жилье или обратиться к поручителю.

Новое регулирование призвано поддержать заемщиков при временных финансовых трудностях и снизить риски для банков. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать в том числе для договоров, заключенных до этой даты.

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