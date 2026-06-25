В Новосибирской области заемщикам с двумя детьми увеличили ипотечные каникулы

Продолжительность каникул для таких семей может достигать полутора лет вместо прежних шести месяцев. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Заемщики Новосибирской области с двумя и более детьми получили право на увеличенные ипотечные каникулы. В России закон приняла Государственная Дума 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Основанием для отсрочки станет рождение или усыновление второго и последующих детей. Продолжительность каникул для таких семей может достигать полутора лет вместо прежних шести месяцев по другим основаниям. Во время отсрочки не начисляются штрафы и пени, банк не может взыскать заложенное жилье или обратиться к поручителю.

Новое регулирование призвано поддержать заемщиков при временных финансовых трудностях и снизить риски для банков. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать в том числе для договоров, заключенных до этой даты.

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