В Новосибирске автомобиль столкнулся с 17-летним подростком на питбайке

Водитель на улице Приграничной, 11 сбил юношу 2009 года рождения на питбайке. Фото: ГАИ Новосибирской области.

25 июня в Первомайском районе Новосибирска легковой автомобиль столкнулся с питбайком под управлением 17-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

Предварительно известно, что около 17:00 39-летний водитель Honda CR-V на улице Приграничной, 11 сбил юношу 2009 года рождения на питбайке. В результате аварии подросток получил травмы и был доставлен в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники региональной Госавтоинспекции и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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