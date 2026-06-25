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НовостиОбщество25 июня 2026 13:13

На парковке новосибирского ТРЦ «Аура» изменили время бесплатной стоянки

Бесплатная парковка действует только один час
Валерия МОРГУНЕНКО
Бесплатным теперь остался только первый час парковки.

Бесплатным теперь остался только первый час парковки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на подземном паркинге торгово-развлекательного центра «Аура» ввели новые тарифы на стоянку автомобилей и сократили время бесплатной парковки. Об этом предупредили в пресс-службе ТРЦ.

Бесплатным теперь остался только первый час парковки. Второй и третий часы обойдутся для автомобилистов в 100 рублей, а начиная с четвертого часа и далее – по 100 рублей за каждый час.

Водителям, которые планируют провести в торгово-развлекательном центре весь день, рекомендуют пользоваться большой бесплатной уличной парковкой.

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