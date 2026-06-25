На парковке новосибирского ТРЦ «Аура» изменили время бесплатной стоянки

Бесплатным теперь остался только первый час парковки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на подземном паркинге торгово-развлекательного центра «Аура» ввели новые тарифы на стоянку автомобилей и сократили время бесплатной парковки. Об этом предупредили в пресс-службе ТРЦ.

Бесплатным теперь остался только первый час парковки. Второй и третий часы обойдутся для автомобилистов в 100 рублей, а начиная с четвертого часа и далее – по 100 рублей за каждый час.

Водителям, которые планируют провести в торгово-развлекательном центре весь день, рекомендуют пользоваться большой бесплатной уличной парковкой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX