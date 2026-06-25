На парковке новосибирского ТРЦ «Аура» изменили время бесплатной стоянки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на подземном паркинге торгово-развлекательного центра «Аура» ввели новые тарифы на стоянку автомобилей и сократили время бесплатной парковки. Об этом предупредили в пресс-службе ТРЦ.
Бесплатным теперь остался только первый час парковки. Второй и третий часы обойдутся для автомобилистов в 100 рублей, а начиная с четвертого часа и далее – по 100 рублей за каждый час.
Водителям, которые планируют провести в торгово-развлекательном центре весь день, рекомендуют пользоваться большой бесплатной уличной парковкой.
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