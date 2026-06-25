Онколог Черемушкин: «Перед отъездом в отпуск лучше посетить солярий»

Специалист считает, что несколько сеансов перед поездкой помогут адаптироваться к солнцу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Онколог Евгений Черемушкин заявил, что посещение солярия перед отпуском может помочь подготовить кожу к воздействию активных солнечных лучей. Об этом специалист рассказал в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, перед поездкой в регионы с высокой ультрафиолетовой нагрузкой полезно пройти несколько сеансов в солярии. Он отметил, что такая подготовка может снизить риск негативной реакции кожи на интенсивное солнце.

— Зону с высокой ультрафиолетовой нагрузкой лучше посещать с предварительной подготовкой. Поэтому перед отъездом в отпуск лучше несколько раз посетить солярий, — заявил Евгений Черемушкин.

Онколог также считает, что современные солярии не являются причиной развития онкологических заболеваний, поскольку их использование контролируется специалистами.

Специалист добавил, что в салонах работают подготовленные сотрудники, которые следят за соблюдением рекомендаций и не допускают чрезмерного воздействия ультрафиолета.

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