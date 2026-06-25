В Новосибирской области водителя скорой осудили за тяжелое для пассажирки ДТП

Мужчина не справился с управлением, машину занесло, и она опрокинулась в кювет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснозерский районный суд Новосибирской области вынес приговор водителю автомобиля скорой помощи: его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшим тяжкий вред здоровью. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Утром 22 октября 2025 года водитель следовал по трассе К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в тумане и гололедицу. В салоне находилась пациентка, а в кабине – фельдшер. Мужчина не справился с управлением, машину занесло, и она опрокинулась в кювет.

Пассажирка получила травмы, угрожавшие жизни. Врачам пришлось провести преждевременное кесарево сечение. Это расценивается как тяжкий вред здоровью. Водитель полностью признал вину. Суд назначил ему один год ограничения свободы, но приговор еще не вступил в законную силу.

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