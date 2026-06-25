Психолог Денисов-Мельников: «Если улыбка настоящая, то она захватывает глаза»

Неискренность могут выдать глаза, мимика и резкая смена эмоций Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фальшивую улыбку на работе можно распознать по нескольким признакам. Клинический психолог рассказал, что о неискренности часто говорят неподвижная мимика, отсутствие эмоций в глазах и противоречие между словами и выражением лица. Об этом «Абзац» рассказал психолог Валентин Денисов-Мельников.

— Если улыбка настоящая, то она захватывает не только рот, но и глаза. У человека немного меняется взгляд, появляются мягкость, тепло, живость. А фальшивая улыбка часто выглядит так, будто рот улыбается, а глаза – нет, — пояснил психолог Валентин Денисов-Мельников.

Еще один признак — неестественная динамика эмоций. Фальшивая улыбка нередко появляется мгновенно и так же быстро исчезает. Настоящие эмоции, как правило, проявляются более плавно.

Особое внимание психолог советует обращать на несоответствие между словами и выражением лица. Например, если человек улыбается, но при этом отпускает колкие замечания или говорит неприятные вещи.

По мнению эксперта, насторожить должно и поведение коллеги. Если он дружелюбен при личном общении, но регулярно обсуждает других за спиной, существует вероятность, что аналогичным образом он может поступать и с собеседником.

При этом специалист подчеркнул, что сама по себе частая улыбка не является признаком лицемерия. Для многих людей это способ сгладить конфликт или чувствовать себя увереннее в общении.

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