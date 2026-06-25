В Кузбассе обвиняемым по делу о гибели пяти подростков в сауне продлили арест

Суд в Кузбассе назначил рассмотрение уголовного дела на 7 июля Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске суд продлил меры пресечения фигурантам уголовного дела о пожаре в сауне, где погибли пятеро подростков. Рассмотрение дела по существу назначено на 7 июля 2026 года. Об этом пишет Сiбдепо.

Как сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса, на скамье подсудимых находятся индивидуальный предприниматель, его брат и администратор сауны. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что по неосторожности привело к гибели пяти человек.

Зенковский районный суд Прокопьевска продлил срок содержания под стражей предпринимателю и его брату до 18 декабря 2026 года. Администратор сауны останется под домашним арестом до этой же даты.

При принятии решения суд учел тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности фигурантов, их возраст, состояние здоровья и семейное положение.

Уголовное дело уже поступило в суд. Первое заседание по существу назначено на 7 июля.

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