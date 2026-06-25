Прокуратура проверила реализацию нацпроектов на 22 млрд в Новосибирской области

По итогам проверок надзорное ведомство приняло более 100 мер реагирования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуре Новосибирской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам реализации национальных проектов. В 2026 году на их исполнение в регионе направлено более 22 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Совещание прошло 25 июня под председательством заместителя прокурора Новосибирской области. В нем приняли участие представители органов власти, контролирующих структур и правоохранительных органов.

Участники обсудили результаты реализации национальных проектов, а также проблемы, возникающие при их исполнении. Особое внимание уделили эффективности использования бюджетных средств и соблюдению установленных сроков.

В прокуратуре сообщили, что в текущем году проверки организованы с выездом на объекты и проводятся во взаимодействии с контролирующими органами. По итогам надзорных мероприятий принято более 100 актов прокурорского реагирования.

Заместитель прокурора области обратил внимание на недостижение отдельных ключевых показателей национальных проектов, недостаточные темпы заключения контрактов и необходимость соблюдения сроков выполнения запланированных мероприятий.

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