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НовостиПроисшествия25 июня 2026 12:05

Прокуратура проверила реализацию нацпроектов на 22 млрд в Новосибирской области

По итогам проверок надзорное ведомство приняло более 100 мер реагирования
Екатерина ХАЛИМОВА
По итогам проверок надзорное ведомство приняло более 100 мер реагирования

По итогам проверок надзорное ведомство приняло более 100 мер реагирования

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуре Новосибирской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам реализации национальных проектов. В 2026 году на их исполнение в регионе направлено более 22 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Совещание прошло 25 июня под председательством заместителя прокурора Новосибирской области. В нем приняли участие представители органов власти, контролирующих структур и правоохранительных органов.

Участники обсудили результаты реализации национальных проектов, а также проблемы, возникающие при их исполнении. Особое внимание уделили эффективности использования бюджетных средств и соблюдению установленных сроков.

В прокуратуре сообщили, что в текущем году проверки организованы с выездом на объекты и проводятся во взаимодействии с контролирующими органами. По итогам надзорных мероприятий принято более 100 актов прокурорского реагирования.

Заместитель прокурора области обратил внимание на недостижение отдельных ключевых показателей национальных проектов, недостаточные темпы заключения контрактов и необходимость соблюдения сроков выполнения запланированных мероприятий.

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