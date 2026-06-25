Депутаты предложили заменить тополя в Новосибирске на другие деревья

Было предложено рассчитать программу на пять-десять лет и начать замену с Ленинского и Дзержинского районов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале 12-й сессии Законодательного Собрания Новосибирской области депутаты подняли вопросы, не включенные в основную повестку, например, высадить в Новосибирске вместо тополей другие деревья. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Заксобрания.

Председатель комиссии Дмитрий Козловский предложил разработать программу замены тополей на другие деревья. По его словам, тополиный пух стал огромной проблемой для города. Он предложил рассчитать программу на пять-десять лет и начать замену с Ленинского и Дзержинского районов.

Козловский отметил, что «Горзеленхоз» уже знает, как решать проблему с выкорчевкой корней. Реализация программы, по его мнению, улучшит экологическую и противопожарную обстановку в городе. Председатель областного Заксобрания Андрей Шимкив поручил профильным комитетам рассмотреть поднятые вопросы.

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