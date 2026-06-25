В Карасукском районе начали ремонтировать 7 км дороги к селам

Работы на трассе «К-17р» — Кучугур выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Карасукском районе Новосибирской области стартовал ремонт почти семи километров автомобильной дороги «358 а/д «К-17р» — Кучугур». Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

В нормативное состояние приведут участок с 12-го по 19-й километр дороги общей протяженностью около семи километров. Ремонт проходит за селом Морозовка в направлении села Большие Луки.

Подрядная организация уже приступила к работам. На объекте заменят щебеночное покрытие на проезжей части, примыканиях и съездах, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

Для устройства покрытия дорожники используют щебень разных фракций и щебеночно-песчаную смесь. Это позволит увеличить срок службы дороги, по которой регулярно движется как пассажирский, так и грузовой транспорт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX