Прокуратура Новосибирской области предложила комплекс законодательных изменений

В двух чтениях приняты несколько законодательных актов, касающихся налоговой и социальной сфер. Фото: прокуратура Новосибирской области.

В Новосибирской области по инициативе прокуратуры в двух чтениях приняты несколько важных законодательных актов, касающихся налоговой и социальной сфер. Об этом рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Один из законопроектов уточняет порядок предоставления налоговых льгот по транспортному налогу. Раньше льготы назначали только по заявлению, теперь налоговые органы смогут применять их в проактивном режиме без обращения граждан.

Другой закон направлен на решение проблем детей-сирот и расселения аварийного жилья. Устанавливается возможность передачи жилья в рамках исполнения застройщиками обязательств по инвестпроектам.

Также расширены меры поддержки участников СВО, постоянно проживающим в других регионах: они получат право на льготное питание для детей, компенсацию родительской платы и внеочередную единовременную выплату вместо земельного участка.

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