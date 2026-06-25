Новосибирская прокуратура потребовала вернуть бойцам СВО более семи миллионов

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Прокуратура Новосибирска добивается возврата денег участникам СВО и членам их семей, которые заключили договоры с юридической компанией. Общая сумма исковых требований превысила семь миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Проверки были организованы после обращений граждан. По их итогам прокурор Новосибирска направил в суд 19 исков о взыскании денежных средств по неисполненным договорам оказания услуг.
Как сообщили в прокуратуре, права трех участников специальной военной операции уже удалось защитить. Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил соответствующие требования.
С юридической компании взыскано более 1,4 млн рублей. Исполнение судебных решений находится на контроле надзорного ведомства.
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