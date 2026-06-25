Новосибирская прокуратура потребовала вернуть бойцам СВО более семи миллионов

Иски поданы в интересах 19 новосибирцев, пострадавших от действий юридической компании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Новосибирска добивается возврата денег участникам СВО и членам их семей, которые заключили договоры с юридической компанией. Общая сумма исковых требований превысила семь миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверки были организованы после обращений граждан. По их итогам прокурор Новосибирска направил в суд 19 исков о взыскании денежных средств по неисполненным договорам оказания услуг.

Как сообщили в прокуратуре, права трех участников специальной военной операции уже удалось защитить. Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил соответствующие требования.

С юридической компании взыскано более 1,4 млн рублей. Исполнение судебных решений находится на контроле надзорного ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX