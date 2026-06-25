Выпускники проекта «В одной команде со СВОими» продолжат участвовать в работе региональных парламентариев

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Фото: Юрий ХОМИЧ

Спикер регионального парламента рассказал об итогах первого политического сезона восьмого созыва и напомнил, что именно в это время впервые в истории Законодательного собрания реализован уникальный проект, для участия в котором были приглашены ветераны СВО из всех городов, районов и муниципальных округов Новосибирской области. Проект «В одной команде со СВОими» был запущен в июне 2025 года и завершился в июне 2026-го.

- Вместе с депутатами работала группа участников СВО, которых мы вовлекали в работу профильных комитетов и комиссий, в общественную деятельность, в реализацию инициатив Законодательного собрания. Проект официально завершился. Но работу с его участниками мы не прекращаем. Мы продолжим приглашать участников проекта «В одной команде со СВОими» на заседания комитетов и комиссий, на сессии. Нам по-прежнему важно мнение людей, имеющих уникальный жизненный опыт, которые подтвердили готовность служить Отечеству с оружием в руках и продолжают это служение уже в мирной жизни. Депутатский корпус Заксобрания обновился практически на 40 процентов, - напомнил Андрей Шимкив об особенностях восьмого созыва, который сформировался в сентябре 2025 года. - Новые депутаты нашли понимание своим целям и задачам. Потому что цели и задачи у всех депутатов общие - работать на благо избирателей.

Самое главное, что сохраняются традиции Законодательного собрания, сформированные предыдущими депутатскими созывами. На этом сделал акцент Андрей Шимкив. Совместно с министерствами областного правительства продолжается формирование бюджета региона, внесение поправок в главный финансовый документ, согласование приоритетов выполнения наказов жителей.

По его информации, следующая сессия Заксобрания Новосибирской области запланирована на 24 сентября.