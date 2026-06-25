Голая сибирячка легла загорать на крышу авто на парковке в Новосибирске

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

За последние несколько дней аномально высокой температуры на охраняемых Агентством Безопасности ГВАРДИЯ объектах произошло несколько происшествий весьма странного характера.

21 июня утром бойцы ГБР-74 ГВАРДИИ, прибывшие в круглосуточно работающий бар на Красном проспекте, наблюдали, как из заведения, еле держась на ногах, вышел пьяный молодой человек и ничтоже сумняшеся сел за руль каршерингового автомобиля «Лада Гранта» белого цвета. Когда нетрезвый водитель повернул ключ в замке зажигания и намеревался тронуться, «гвардейцы» преградили ему путь своим служебным автомобилем. Выскочив из салона, неадекват сломя голову побежал на другую сторону проспекта, подвергая опасности свою жизнь и грубо нарушая правила дорожного движения. «Гвардейцы» догнали его и задержали. Нарушитель ПДД был передан сотрудникам ДПС.

22 июня днем охранник многофункционального центра на улице Сакко и Ванцетти позвонил в дежурную часть Агентства Безопасности и попросил направить на автопарковку ГБР. Там женщина примерно 40 лет разделась догола и легла загорать на автомобиль «Мазда» черного цвета, при этом помяв крышу авто.

Поскольку на замечания бойцов ГБР дама никак не реагировала, на место ЧП вызвали полицию и скорую психиатрическую помощь. Медики госпитализировали женщину. Выяснилось, что она их постоянная пациентка, которая недавно завершила курс лечения в стационаре и на радостях напилась.

23 июня днем кнопка тревожной сигнализации была нажата в отделении «Почты России» на улице Газонной. Находившийся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения посетитель пытался отправить в суд заказное письмо с уведомлением и требовал, чтобы работница поставила ему на квитанцию печать. В ответ на отказ выполнить не предусмотренное порядком отправления корреспонденции действие хулиган проявил агрессию и стал угрожать «всех поубивать». Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-79 Агентства Безопасности задержали нарушителя и передали его правоохранителям.