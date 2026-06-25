В новосибирском парке «Арена» снова сломали баскетбольные кольца

На баскетбольной площадке парка «Арена» вновь зафиксировали повреждение спортивного оборудования. Из строя выведены два баскетбольных кольца, их временно снимут для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции городских парков Новосибирска.
О случившемся сообщили представители парка. По их данным, баскетбольные кольца получили повреждения и больше не могут использоваться по назначению.
Администрация напомнила посетителям, что спортивный инвентарь не рассчитан на силовые нагрузки, висы на кольцах и другие действия, не связанные с игрой в баскетбол. Именно такое использование чаще всего становится причиной поломок.
В ближайшее время поврежденные конструкции демонтируют и отправят на ремонт. На период восстановительных работ возможности полноценно пользоваться площадкой будут ограничены.
Представители парка призвали горожан бережно относиться к спортивному оборудованию и соблюдать правила его эксплуатации, чтобы избежать новых поломок.
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