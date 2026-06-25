В Новосибирске за перевозку грузов без тента будут штрафовать автоматически

Камеры будут выявлять случаи, когда кузов автомобиля не накрыт материалом, исключающим высыпание груза. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске запускают пилотный проект по автоматической фиксации нарушений при перевозке сыпучих грузов без тента. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Специальный программно-аппаратный комплекс «Страж» будет размещаться в разных точках Новосибирска и фиксировать нарушения без участия инспекторов. Камеры будут выявлять случаи, когда кузов автомобиля не накрыт материалом, исключающим высыпание груза. Это запрещено пунктом 4.11 Правил благоустройства города.

Инициатива реализуется по поручению мэра Максима Кудрявцева. Штрафы для физических лиц составят 2 тысячи рублей, для юридических – от 20 до 30 тысяч рублей. Пилотный проект продлится до 31 декабря.

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