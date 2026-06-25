Тракторист погиб под сеялкой во время ночных работ под Новосибирском

После трагедии инспекция труда выявила нарушения охраны труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском районе во время посевных работ погиб 25-летний тракторист-машинист. После смертельного несчастного случая Государственная инспекция труда провела проверку сельхозпредприятия и обнаружила ряд нарушений требований охраны труда.

Трагедия произошла ночью 6 июня 2026 года на поле. Во время посевной кампании два работника находились в тракторе с автоматической сеялкой. По данным инспекции труда, около 02:30 тракторист-машинист вышел из кабины движущейся техники, сорвался при спуске и попал под колесо трактора, а затем под сеялку.

Находившийся в кабине рабочий полеводства не сразу заметил происшествие. После обнаружения он остановил трактор. Коллеги пытались помочь пострадавшему до приезда медиков, однако врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.

После случившегося Государственная инспекция труда провела внеплановую проверку предприятия. Специалисты установили, что некоторые сотрудники были допущены к работе без обучения и проверки знаний по охране труда. Кроме того, часть работников не прошла обязательный инструктаж и психиатрическое освидетельствование. Также выявлены нарушения, связанные с обеспечением средствами индивидуальной защиты и организацией безопасности на территории предприятия.

По итогам проверки инспекция выдала три предписания и возбудила административные производства в отношении ответственных лиц. Расследование обстоятельств гибели работника продолжается.

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