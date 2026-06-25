На площади Ленина в Новосибирске доноры сдали 29 литров крови

Половина участников являются постоянными донорами. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области.

В Новосибирске на площади Ленина состоялась донорская акция. За день кровь сдали 65 человек – в общей сложности собрано более 29 литров, сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.

Мобильный пункт забора крови приехал на площадь в 94-й раз. По словам организаторов, половина участников являются постоянными донорами, которые приходят в передвижной пункт перед работой.

В этом году акция прошла в рамках Всероссийского проекта «Код донора. Единство народов России». Одним из участников стала Карина Федорова – волонтер акции и студентка медколледжа. Следующие выезды донор-мобиля запланированы на 16 июля, 27 августа и 24 сентября.

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