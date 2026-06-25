Андрей Травников сохранил место в десятке лучших губернаторов России

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продолжает удерживать позиции в первой десятке глав регионов России. Результатами своего исследования опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг».
В новом исследовании за май-июнь 2026 года губернатор сохранил 10-е место. Как отмечают эксперты, позитивный фон создает успешное социально-экономическое развитие региона. Новосибирская область занимает 15-е место в Национальном рейтинге инвестклимата и 19-е – в рейтинге социально-экономического положения регионов за 2025 год, а также второе в СФО. Регион вошел в топ-5 по популярности у переезжающих соотечественников и в тройку «везучих» регионов России.
Среди достижений: рост экспорта зерна, увеличение поставок угля на 18%, победа над вспышкой пастереллеза у скота и развитие науки. IT-компании региона принесли в бюджет 16 млрд рублей, и область заняла третье место по доле сектора в ВРП после Москвы и Петербурга.
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