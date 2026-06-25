В Новосибирской области вынесен приговор за кражу денег с банковского счета

Осужденный перевел более 60 тысяч рублей с помощью SIM-карты потерпевшего Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ордынский районный суд Новосибирской области вынес приговор по делу о хищении денежных средств с банковского счета гражданина. Об этом сообщает пресс-служба судов.

Суд признал мужчину виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. По данным суда, обвиняемый, имея при себе SIM-карту потерпевшего, осуществлял переводы денежных средств на банковские карты и абонентские номера через SMS-операции.

Общая сумма похищенных средств составила 60 999 рублей.

Суд назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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