В Новосибирске возбудили дела о передаче налоговой тайны за вознаграждение

Фигуранты арестованы решением суда Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске возбуждены уголовные дела в отношении бывших и действующих сотрудников государственных учреждений по факту превышения должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

По данным следствия, с января 2020 по февраль 2026 года сотрудники, имея доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, передавали их третьим лицам за денежное вознаграждение. Дела возбуждены по части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

В Новосибирске сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела по факту превышения должностных полномочий

Преступную деятельность пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД при поддержке Росгвардии. При обысках у фигурантов изъяли мобильные телефоны с важной для расследования информацией.

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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