В Новосибирске расчистили заросли на Юго-Западном жилмассиве

Техника заменяет до трех рабочих и работает до 8 часов на одном заряде Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Новосибирска на борьбу с бурьяном и порослью у котлована на Юго-Западном жилмассиве. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

За одну смену техника способна скашивать до половины гектара зарослей, заменяя до трех дорожных рабочих. Робот работает на аккумуляторе, одного заряда хватает на 7–8 часов, что позволяет использовать его на крупных участках.

По словам первого заместителя главы администрации Ленинского района Андрея Литвинова, техника используется уже третий сезон, а в 2024 году для района были закуплены две такие машины. Производитель — малое предприятие, созданное на базе новосибирского бизнес-инкубатора.

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