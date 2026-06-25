В Новосибирске увеличили штрафы за нарушения при земляных работах

Теперь за самовольные раскопки, срыв сроков восстановления благоустройства или порчу дорожного покрытия увеличены штрафы. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске вступает в силу закон, ужесточающий наказание за нарушения порядка проведения земляных работ и благоустройства. Соответствующие изменения были единогласно приняты депутатами Законодательного собрания региона 25 июня, сообщает пресс-служба мэрии города.

Новый закон вводит отдельную статью 8.23 в областной кодекс об административных правонарушениях. Теперь за самовольные раскопки, срыв сроков восстановления благоустройства или порчу дорожного покрытия предусмотрены штрафы: для граждан – от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 40 тысяч, а для юридических лиц – от 150 до 300 тысяч рублей.

Инициатива принадлежала мэру Максиму Кудрявцеву. Власти рассчитывают, что значительное увеличение штрафов сделает нарушения экономически невыгодными для строительных и подрядных организаций. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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