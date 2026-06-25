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НовостиОбщество25 июня 2026 9:27

В Новосибирске увеличили штрафы за нарушения при земляных работах

За несогласованные раскопки и порчу благоустройства грозят денежные штрафы
Валерия МОРГУНЕНКО
Теперь за самовольные раскопки, срыв сроков восстановления благоустройства или порчу дорожного покрытия увеличены штрафы.

Теперь за самовольные раскопки, срыв сроков восстановления благоустройства или порчу дорожного покрытия увеличены штрафы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске вступает в силу закон, ужесточающий наказание за нарушения порядка проведения земляных работ и благоустройства. Соответствующие изменения были единогласно приняты депутатами Законодательного собрания региона 25 июня, сообщает пресс-служба мэрии города.

Новый закон вводит отдельную статью 8.23 в областной кодекс об административных правонарушениях. Теперь за самовольные раскопки, срыв сроков восстановления благоустройства или порчу дорожного покрытия предусмотрены штрафы: для граждан – от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 40 тысяч, а для юридических лиц – от 150 до 300 тысяч рублей.

Инициатива принадлежала мэру Максиму Кудрявцеву. Власти рассчитывают, что значительное увеличение штрафов сделает нарушения экономически невыгодными для строительных и подрядных организаций. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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