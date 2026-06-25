Суд в Новосибирске рассмотрит иск о компенсации после смерти пациента

Родственники требуют 14 млн рублей с двух медучреждений Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит иск родственников умершего пациента к двум медицинским учреждениям Кемеровской области о компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Истцы считают, что смерть пациента наступила из-за сепсиса, который развился после операции по имплантации электрокардиостимулятора. По их версии, заражение могло произойти во время хирургического вмешательства из-за нарушения санитарных норм, включая стерилизацию инструментов и обработку операционного поля.

Также в иске указано, что признаки инфекционного эндокардита проявились в раннем послеоперационном периоде. При этом необходимые диагностические исследования для подтверждения или исключения диагноза, как считают заявители, проведены не были.

Родственники требуют солидарного взыскания компенсации морального вреда в размере 14 млн рублей.

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