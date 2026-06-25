В Новосибирской области мужчина получил ожоги кожи после покоса травы

Врачи предупреждают о риске ожогов при покосе травы летом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Искитимском районе Новосибирской области молодой мужчина получил пузырьковые высыпания на коже после работы с триммером без солнцезащитных средств и закрытой одежды, сообщила врач-дерматолог кожно-венерологического диспансера Искитимской ЦРБ Мария Тельбух.

По словам специалиста, пациент косил траву в одних шортах, после чего в местах попадания сока растений на кожу появились характерные высыпания.

— Недавно у меня был такой пациент – молодой человек, три дня назад косил триммером траву. Без солнцезащитных средств и в одних шортах. Соответственно в месте попадания сока травы появились пузырьковые высыпания, — рассказала Мария Тельбух.

Врач отметила, что такие реакции относятся к фотофитодерматиту и возникают при контакте кожи с соками некоторых растений, включая борщевик и другие травы. Под воздействием солнечных лучей вещества провоцируют ожоги, волдыри и могут оставлять пигментные пятна, которые сохраняются длительное время.

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