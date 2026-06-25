НГТУ НЭТИ вошел в топ-10 вузов России по зарплатам IT-выпускников

Средняя зарплата выпускников новосибирского вуза в IT составляет около 190 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ вошел в десятку лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT-сфере. Данные опубликованы сервисом SuperJob.

По рейтингу, НГТУ НЭТИ занял 10-е место со средней зарплатой IT-выпускников около 190 тысяч рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом вуз потерял одну позицию, при этом делит место с Уральским федеральным университетом и Томским политехническим университетом.

Новосибирский государственный университет улучшил свои показатели и поднялся на шестое место. Средний уровень зарплат его выпускников в IT составляет около 250 тысяч рублей в месяц. Лидером рейтинга стал Московский физико-технический институт, где выпускники зарабатывают в среднем до 350 тысяч рублей.

В НГТУ НЭТИ подготовка IT-специалистов ведется на факультетах автоматики и вычислительной техники и прикладной математики и информатики, а также в рамках межфакультетских программ. В вузе действует проект «Цифровая кафедра», позволяющий студентам получить дополнительную IT-квалификацию, а также программы федерального уровня по подготовке цифровых кадров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX