Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+27°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июня 2026 8:13

В Бердске мужчину будут судить за избиение соседа битой

По версии следствия, причиной стал затянувшийся бытовой конфликт между жильцами одного дома
Екатерина ХАЛИМОВА
По версии следствия, причиной стал затянувшийся бытовой конфликт между жильцами одного дома

По версии следствия, причиной стал затянувшийся бытовой конфликт между жильцами одного дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бердске завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном проникновении в жилище и умышленном причинении вреда здоровью соседу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, конфликт между двумя жителями многоквартирного дома на улице Рогачева продолжался несколько месяцев. В феврале 2026 года ссора переросла в драку.

Как считают правоохранители, обвиняемый проник в квартиру 49-летнего соседа и нанес ему множественные удары бейсбольной битой по голове и конечностям. Пострадавший получил травмы средней тяжести.

Кроме того, следствие установило, что с июня 2025 года по февраль 2026 года мужчина неоднократно без разрешения заходил в квартиру соседа. Поводом для этого становилась громкая музыка. По версии обвинения, он проходил в комнаты и отключал провода от аудиотехники, нарушая право хозяина жилья на неприкосновенность жилища.

Уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия и незаконном проникновении в жилище направлено в Бердский городской суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX