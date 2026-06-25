В Бердске мужчину будут судить за избиение соседа битой

По версии следствия, причиной стал затянувшийся бытовой конфликт между жильцами одного дома Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бердске завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном проникновении в жилище и умышленном причинении вреда здоровью соседу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, конфликт между двумя жителями многоквартирного дома на улице Рогачева продолжался несколько месяцев. В феврале 2026 года ссора переросла в драку.

Как считают правоохранители, обвиняемый проник в квартиру 49-летнего соседа и нанес ему множественные удары бейсбольной битой по голове и конечностям. Пострадавший получил травмы средней тяжести.

Кроме того, следствие установило, что с июня 2025 года по февраль 2026 года мужчина неоднократно без разрешения заходил в квартиру соседа. Поводом для этого становилась громкая музыка. По версии обвинения, он проходил в комнаты и отключал провода от аудиотехники, нарушая право хозяина жилья на неприкосновенность жилища.

Уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия и незаконном проникновении в жилище направлено в Бердский городской суд для рассмотрения по существу.

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