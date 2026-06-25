В Каменске-Уральском осудили уборщицу ресторана за нападение на школьницу

Инцидент произошел 8 февраля 2026 года. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Каменске-Уральском суд вынес приговор уборщице ресторана, которая ударила подростка и сломала ей нос. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области, передает издание «Уральский меридиан».

Инцидент произошел 8 февраля 2026 года в ресторане торгового центра. 47-летняя сотрудница поругалась с 15-летней посетительницей, которая сделала ей замечание, после чего начала оскорблять девочку матом и ударила кулаком в лицо. Школьница получила закрытый перелом костей носа.

Синарский районный суд признал уборщицу виновной в хулиганстве с применением насилия и назначил 300 часов обязательных работ.

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