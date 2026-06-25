Губернатор Травников: «На региональном уровне все потребители обеспечены топливом»

В регионе рекомендовали АЗС вводить лимиты на отпуск бензина для стабилизации спроса Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области все категории потребителей обеспечены топливом. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников, комментируя ситуацию на топливном рынке региона.

— Руководство нашего государства принимает дополнительные решения для стабилизации ситуации на топливном рынке.

На региональном уровне все потребители обеспечены топливом, в том числе наши предприятия и сельхозпроизводители. Иногда Правительство региона в ручном режиме помогает им получить необходимые лимиты. Что касается розничного рынка – для того, чтобы не допустить спекулятивного спроса некоторые сети уже во вторник ввели ограничения, лимиты на отпуск топлива, — заявил губернатор Андрей Травников.

По словам главы региона, поставки топлива в область идут по плану, а все сети АЗС продолжают работу в штатном режиме. При этом на отдельных заправках возможны временные перебои отдельных видов бензина из-за логистики — прибытия и разгрузки бензовозов.

Среди предложенных параметров — 40 литров для бензина на большинстве АЗС и до 200 литров дизеля на трассовых станциях. Также рекомендовано сохранять минимальный отпуск топлива в канистры — не менее 10 литров для нужд населения.

Отдельно подчеркивается, что ситуация с поставками остается на контроле региональных властей, а профильные ведомства продолжают ежедневный мониторинг запасов и цен на топливо.

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