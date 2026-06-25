Визажист-гример из Новосибирска создает образы героев видеоигр

В работе она использует разные материалы. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский визажист-гример Марина Бобылева, работающая в профессии около десяти лет, рассказала о тонкостях своего ремесла и разнице между гримом и визажем. Об этом сообщает издание «Горсайт».

Марина начинала с рисования портретов и татуировок хной, а затем выучилась на визажиста, парикмахера и гримера. По ее словам, гримеры чаще работают в кино и театре, создавая сценические образы, а визажисты делают макияж для фотосессий и торжеств. Объединение двух профессий, считает мастер, дает больше возможностей.

В работе Марина использует разные материалы: от специальной кинопродукции до обычных теней, театрального грима, а также ниток, бусин и зерен кофе. Для сложных проектов она изготавливает 3D-рога и другие детали. Самым сложным проектом стал образ зараженного из игры «The Last of Us»: мастер сняла слепки с лица модели, вылепила повреждения и покрасила их через аэрограф.

Марина отметила, что профессиональный грим требует знаний анатомии и типов кожи, а малейшая ошибка может испортить результат. В будущем она планирует освоить курс по бутафории.

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