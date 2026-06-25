Слабая магнитная буря накрыла Новосибирск утром 25 июня

Специалисты зафиксировали геомагнитные возмущения уровня G1 Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 25 июня на Земле началась слабая магнитная буря уровня G1. По данным специалистов, причиной стал поток солнечного ветра, вызванный влиянием корональной дыры на Солнце. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитные возмущения начались около полуночи, а к утру достигли уровня слабой магнитной бури в Новосибирске.

Специалисты подчеркивают, что развитие ситуации было спрогнозировано заранее. По предварительным оценкам, текущие показатели близки к максимальным значениям этого события, поэтому существенного усиления бури не ожидается.

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