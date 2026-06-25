Новосибирский блогер возмутился из-за жвачки на новой плитке в городе

Мужчина снял на камеру участок тротуара. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на новой плитке Красного проспекта заметили следы от жвачки. Об этом сообщил местный блогер Марат, опубликовавший видео в соцсетях, передает издание Om1 Новосибирск.

Мужчина снял на камеру участок тротуара возле точки быстрого питания. На кадрах видно, что новая плитка в этом месте вся в темных пятнах от выплюнутой жвачки.

Блогер считает, что люди выходят из фастфуда и просто выплевывают жвачку прямо себе под ноги, не задумываясь о том, как это портит внешний вид улицы. Больше всего его возмутило, что страдает только что отремонтированное покрытие.

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