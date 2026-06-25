Два поселка без жителей исчезнут с карты Новосибирской области

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области с карты региона исчезнут два брошенных поселка. Об этом сообщили на сессии Законодательного собрания области 25 июня.
Депутаты проголосовали за упразднение поселка Зубари в Чулымском районе. С 2023 года там не зарегистрирован ни один житель, нет объектов производственного и социально-культурного назначения, водоснабжения и энергоснабжения. Оснований для восстановления населенного пункта нет, рассказал глава Каякского сельсовета Николай Никифоров.
Также парламентарии упразднили населенный пункт 3192 км Кокошинского сельсовета в том же районе. Глава сельсовета Татьяна Катернюк доложила, что там тоже никто не живет и восстанавливать поселок не имеет смысла.
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