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НовостиОбщество25 июня 2026 7:10

Два поселка без жителей исчезнут с карты Новосибирской области

Депутаты проголосовали за упразднение поселка Зубари в Чулымском районе
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Также парламентарии упразднили населенный пункт 3192 км.

Также парламентарии упразднили населенный пункт 3192 км.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с карты региона исчезнут два брошенных поселка. Об этом сообщили на сессии Законодательного собрания области 25 июня.

Депутаты проголосовали за упразднение поселка Зубари в Чулымском районе. С 2023 года там не зарегистрирован ни один житель, нет объектов производственного и социально-культурного назначения, водоснабжения и энергоснабжения. Оснований для восстановления населенного пункта нет, рассказал глава Каякского сельсовета Николай Никифоров.

Также парламентарии упразднили населенный пункт 3192 км Кокошинского сельсовета в том же районе. Глава сельсовета Татьяна Катернюк доложила, что там тоже никто не живет и восстанавливать поселок не имеет смысла.

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