Новосибирская область вошла в тройку лидеров по росту продаж вторичного жилья

Спрос на квартиры на вторичном рынке в регионе вырос на 28% за первые пять месяцев 2026 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область заняла второе место среди крупнейших регионов России по темпам роста сделок на вторичном рынке жилья. После нескольких лет снижения спрос в этом сегменте начал уверенно восстанавливаться. Об этом сообщает РОП | НОВОСИБИРСК | Рейтинги. Оценки. Прогнозы.

По данным регионального управления Росреестра, число сделок с жильем на вторичном рынке в Новосибирской области растет впервые за последние четыре года.

Если по итогам первого квартала рост составил 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то за пять месяцев показатель увеличился уже до 28%.

Эксперты связывают эту тенденцию с перераспределением спроса между сегментами рынка. Часть покупателей переориентировалась с новостроек на готовое жилье. В то время как вторичный рынок демонстрирует рост, продажи квартир в новостройках в апреле и мае сократились на 15,4%.

При этом специалисты отмечают, что интерес к готовому жилью растет даже с учетом того, что часть квартир от застройщиков реализуется по договорам купли-продажи и формально также попадает в статистику вторичного рынка.

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