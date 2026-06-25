«Ростелеком» предупреждает: не повреди связь во время стройки

Фото: ПАО «Ростелеком»

В прошлом году в Новосибирской области зафиксировано свыше 60 таких случаев, преимущественно в районе областного центра. В основном это происходит из-за незаконных и несогласованных действий, таких как прокладка электрокабеля, ремонт подземных коммуникаций (теплосети и водосети).

Повреждение кабеля приводит к нарушению работы многих предприятий и организаций, социальных объектов и структур жизнеобеспечения, экстренных служб (полиции, пожарных, скорой помощи). Без связи могут остаться тысячи людей, в том числе и собственные семьи нарушителей, которым может потребоваться экстренная помощь.

При производстве работ необходимо строго соблюдать все условия согласования и внимательно изучить расположение подземных коммуникаций. Невыполнение требований законодательства и повреждение кабельных линий связи влекут административную или уголовную ответственность. Кроме того, повредившие кабель обязаны возместить компании материальный ущерб и затраты на проведение аварийно-восстановительных работ. В Новосибирской области в 2025 году сумма причиненного ущерба составила более 4,5 млн рублей.

При проведении работ вблизи или в охранной зоне кабеля в соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» необходимо вызвать представителя «Ростелекома», который определит фактическое расположение кабеля на земельном участке и поможет избежать его повреждения. Телефон для вызова специалиста в Новосибирской области: 8 800 300-02-34.

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