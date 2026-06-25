Жителю Новосибирской области через суд вернули ошибочно переведенные 200 тысяч

Получатель денег отказался возвращать перевод добровольно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Черепановский районный суд Новосибирской области рассмотрел иск о взыскании неосновательного обогащения после ошибочного перевода денег через Систему быстрых платежей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, истец по ошибке перечислил на счет другого человека 200 тысяч рублей. Перевод был совершен без каких-либо законных оснований, договора или иных обязательств между сторонами.

После обнаружения ошибки мужчина потребовал вернуть деньги, однако получатель перевода этого не сделал. Тогда отправитель обратился в суд.

Суд пришел к выводу, что денежные средства были получены без законных оснований, и удовлетворил исковые требования. С ответчика взыскали 200 тысяч рублей в пользу истца.

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