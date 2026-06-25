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НовостиПроисшествия25 июня 2026 6:38

Жителю Новосибирской области через суд вернули ошибочно переведенные 200 тысяч

Получатель денег отказался возвращать перевод добровольно
Екатерина ХАЛИМОВА
Получатель денег отказался возвращать перевод добровольно

Получатель денег отказался возвращать перевод добровольно

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Черепановский районный суд Новосибирской области рассмотрел иск о взыскании неосновательного обогащения после ошибочного перевода денег через Систему быстрых платежей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, истец по ошибке перечислил на счет другого человека 200 тысяч рублей. Перевод был совершен без каких-либо законных оснований, договора или иных обязательств между сторонами.

После обнаружения ошибки мужчина потребовал вернуть деньги, однако получатель перевода этого не сделал. Тогда отправитель обратился в суд.

Суд пришел к выводу, что денежные средства были получены без законных оснований, и удовлетворил исковые требования. С ответчика взыскали 200 тысяч рублей в пользу истца.

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