МЧС советует новосибирцам не находиться долго под открытым солнцем

Особое внимание спасатели уделили пожарной безопасности. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области установилась жаркая погода, днем столбики термометров поднимаются до +32 градусов. Спасатели напомнили жителям правила безопасности в условиях высокой температуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В жару не рекомендуется долго находиться под открытым солнцем с 11 до 17 часов, обязательно нужно носить головной убор и регулярно пить воду – не менее двух литров в сутки.

Особое внимание спасатели уделили пожарной безопасности. Нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига мангалов и печей, особенно при сильном ветре, который может быстро разнести огонь. Также при проветривании помещений важно следить, чтобы дети не оставались без присмотра у открытых окон.

Кроме того, специалисты напомнили о безопасности на воде: купаться разрешено только в оборудованных местах, детей нельзя оставлять у водоемов без присмотра. Запрещено оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях даже на короткое время.

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