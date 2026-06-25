МЧС советует новосибирцам не находиться долго под открытым солнцем

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области установилась жаркая погода, днем столбики термометров поднимаются до +32 градусов. Спасатели напомнили жителям правила безопасности в условиях высокой температуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В жару не рекомендуется долго находиться под открытым солнцем с 11 до 17 часов, обязательно нужно носить головной убор и регулярно пить воду – не менее двух литров в сутки.
Особое внимание спасатели уделили пожарной безопасности. Нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига мангалов и печей, особенно при сильном ветре, который может быстро разнести огонь. Также при проветривании помещений важно следить, чтобы дети не оставались без присмотра у открытых окон.
Кроме того, специалисты напомнили о безопасности на воде: купаться разрешено только в оборудованных местах, детей нельзя оставлять у водоемов без присмотра. Запрещено оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях даже на короткое время.
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