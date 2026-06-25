В Новосибирскую область привлекли 18 новых инвестпроектов на 21,7 млрд рублей

Еще одно производство планируют открыть в Линево. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.

Корпорация развития Новосибирской области в 2025 году привлекла в регион 18 новых инвестиционных проектов на общую сумму 21,7 млрд рублей. Итоги работы представили на заседании Совета по инвестициям при губернаторе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Как сообщила врио генерального директора Корпорации развития региона, за прошлый год инвесторам было оказано 253 комплексные консультации. Всего на сопровождении находятся 63 проекта, которые реализуются на площадках Промышленно-логистического парка, индустриального парка «Южный ПЛП», территориях опережающего развития «Линево» и «Горный», а также в других районах области.

Резиденты Промышленно-логистического парка за время работы перечислили в бюджет региона более 11 млрд рублей налогов. Только в 2025 году объем налоговых поступлений от них составил 3,4 млрд рублей.

На заседании также одобрили новый инвестпроект для ТОР «Линево». Компания планирует создать производство готовых блюд длительного хранения по технологии ретортной стерилизации. Объем вложений составит 105 млн рублей.

Губернатор Андрей Травников отметил эффективность проекта «Производительность труда», в котором на конец 2025 года участвовали 217 предприятий. С 2020 по 2025 год прирост налоговых отчислений от компаний-участников достиг 5,6 млрд рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX