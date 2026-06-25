В новосибирском метро запустили тематический состав к 105-летию ГУ МВД

Пассажиры могут познакомиться с историей органов внутренних дел. Фото: МУП «Новосибирский метрополитен»

В Новосибирске на станции метро «Маршала Покрышкина» запустили тематический состав, посвященный юбилеям правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен».

Поезд приурочили к 105-летию Главного управления МВД России по Новосибирской области и 90-летию Госавтоинспекции МВД России. В вагонах разместили экспозицию, подготовленную областным полицейским Главком, Госавтоинспекцией, Центром организации дорожного движения и Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона.

Пассажиры могут познакомиться с историей органов внутренних дел Новосибирской области, основными направлениями их работы, достижениями и значимыми событиями. Кроме того, в составе рассказывают о работе Госавтоинспекции, новых технологиях в сфере дорожного движения, инфраструктурных инициативах и ключевых проектах в дорожной сфере.

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