Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+27°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июня 2026 5:58

Четыре человека утонули в Новосибирской области за два дня

Спасатели призвали жителей отдыхать только на официальных пляжах
Екатерина ХАЛИМОВА
Спасатели призвали жителей отдыхать только на официальных пляжах

Спасатели призвали жителей отдыхать только на официальных пляжах

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

За последние два дня на водоемах Новосибирской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в Центре ГО, ЧС региона.

Трагедии произошли в разных районах области. В Бердске на реке Раздельной погиб 57-летний мужчина. В Новосибирске на котловане Юго-Западного жилмассива утонул 50-летний мужчина. Еще один несчастный случай произошел в Искитиме на реке Черной, где погиб 28-летний мужчина. В Новосибирском районе на реке Обь погиб 25-летний мужчина.

Специалисты напоминают, что одной из основных причин происшествий на воде остается несоблюдение правил безопасности. Жителей региона просят не купаться в местах, где установлены запрещающие знаки, и выбирать для отдыха только официально открытые пляжи.

Спасатели подчеркивают, что отдых на необорудованных водоемах может представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX