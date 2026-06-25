Четыре человека утонули в Новосибирской области за два дня

Спасатели призвали жителей отдыхать только на официальных пляжах Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

За последние два дня на водоемах Новосибирской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в Центре ГО, ЧС региона.

Трагедии произошли в разных районах области. В Бердске на реке Раздельной погиб 57-летний мужчина. В Новосибирске на котловане Юго-Западного жилмассива утонул 50-летний мужчина. Еще один несчастный случай произошел в Искитиме на реке Черной, где погиб 28-летний мужчина. В Новосибирском районе на реке Обь погиб 25-летний мужчина.

Специалисты напоминают, что одной из основных причин происшествий на воде остается несоблюдение правил безопасности. Жителей региона просят не купаться в местах, где установлены запрещающие знаки, и выбирать для отдыха только официально открытые пляжи.

Спасатели подчеркивают, что отдых на необорудованных водоемах может представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья.

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