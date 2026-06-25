Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+29°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 5:45

Более 13 тысяч жителей Новосибирской области пострадали от клещей

За неделю за медицинской помощью обратились свыше тысячи человек
Екатерина ХАЛИМОВА
За неделю за медицинской помощью обратились свыше тысячи человек

За неделю за медицинской помощью обратились свыше тысячи человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 15 по 21 июня в медицинские учреждения Новосибирской области после укусов клещей обратились 1117 человек, в том числе 240 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Несмотря на снижение активности клещей по сравнению с предыдущей неделей, специалисты предупреждают, что сезон продолжается. Жаркая погода лишь временно уменьшает активность паразитов, а риск укусов сохраняется до первого снега.

С начала сезона в регионе зарегистрировано уже 13 091 обращение по поводу присасывания клещей. Больше всего пострадавших зафиксировано в Новосибирске — 2379 человек. Также в числе лидеров Искитимский район (1339 случаев), Мошковский (1118) и Тогучинский (947).

В Роспотребнадзоре напоминают, что самым эффективным способом защиты остается вакцинация против клещевого энцефалита. При посещении лесов и парков жителям рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду и регулярно проводить осмотры.

Если клещ все же присосался, необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт или поликлинику для его удаления и назначения профилактического лечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX