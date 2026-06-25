Более 13 тысяч жителей Новосибирской области пострадали от клещей

За неделю за медицинской помощью обратились свыше тысячи человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 15 по 21 июня в медицинские учреждения Новосибирской области после укусов клещей обратились 1117 человек, в том числе 240 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Несмотря на снижение активности клещей по сравнению с предыдущей неделей, специалисты предупреждают, что сезон продолжается. Жаркая погода лишь временно уменьшает активность паразитов, а риск укусов сохраняется до первого снега.

С начала сезона в регионе зарегистрировано уже 13 091 обращение по поводу присасывания клещей. Больше всего пострадавших зафиксировано в Новосибирске — 2379 человек. Также в числе лидеров Искитимский район (1339 случаев), Мошковский (1118) и Тогучинский (947).

В Роспотребнадзоре напоминают, что самым эффективным способом защиты остается вакцинация против клещевого энцефалита. При посещении лесов и парков жителям рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду и регулярно проводить осмотры.

Если клещ все же присосался, необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт или поликлинику для его удаления и назначения профилактического лечения.

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