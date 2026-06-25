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НовостиОбщество25 июня 2026 5:40

В Новосибирске выполнят капремонт двигателей поездов метро за 9,2 млн

Речь идет о ремонте двигателей ДК-117
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Начальная цена контракта составляла 17,5 миллиона рублей.

Начальная цена контракта составляла 17,5 миллиона рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский метрополитен определил подрядчика для капитального ремонта тяговых электродвигателей вагонов. Об этом сообщили на сайте Госзакупок.

Речь идет о ремонте двигателей ДК-117, которые используются в поездах метро. Заказчиком выступает МУП «Новосибирский метрополитен». Начальная цена контракта составляла 17,5 миллиона рублей.

По итогам тендера победителем признан участник, предложивший выполнить работы за 9,2 миллиона рублей. Таким образом, экономия бюджета предприятия превысила 8 миллионов рублей.

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