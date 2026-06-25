В Толмачево пассажир пытался вывезти в Таджикистан 1,5 млн рублей наличными

Сумму сверх разрешенного лимита обнаружила служебная собака Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Толмачево таможенники пресекли незаконный вывоз крупной суммы наличных. 23-летний россиянин собирался вылететь в Душанбе и прошел через «зеленый коридор», заявив, что не имеет товаров и валюты, подлежащих обязательному декларированию. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

Во время контроля инспекторы с помощью служебного спаниеля по кличке Ярс обнаружили в багаже пассажира 1,5 миллиона рублей наличными. Эта сумма превышала разрешенный для вывоза без декларирования лимит на 770 тысяч рублей.

Как пояснил мужчина, такую сумму он перевозил впервые и не знал о действующих правилах.

В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении по статье о недекларировании наличных денежных средств. Валюту, которую нельзя было вывозить без оформления документов, изъяли.

По данным таможни, за первые пять месяцев 2026 года сотрудники поста в аэропорту Толмачево пресекли 78 попыток незаконного вывоза наличных на общую сумму более 40 миллионов рублей в эквиваленте.

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