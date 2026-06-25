В Новосибирске продавца оштрафовали за торговлю немаркированными сигаретами

У него изъяли более 4600 пачек табачной продукции стоимостью свыше 700 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Новосибирске вынес приговор по делу о продаже немаркированной табачной продукции в крупном размере. Об этом сообщили в Кировском районном суде.

По данным суда, мужчина приобрел и хранил для последующей продажи сигареты без обязательной маркировки. Табачная продукция находилась в арендованном контейнере на территории торгового города.

Во время проверочной закупки правоохранители изъяли более 4600 пачек сигарет общей стоимостью свыше 700 тысяч рублей. Подсудимый признал вину и пояснил, что знал о нарушении требований законодательства, однако считал, что уголовная ответственность за такие действия не предусмотрена.

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ и назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей. Изъятую табачную продукцию постановлено уничтожить.

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