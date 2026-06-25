ИП осудили за неуведомление о приеме на работу иностранца под Новосибирском

На заседании предприниматель полностью признала свою вину. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Чановском районе Новосибирской области индивидуального предпринимателя оштрафовали на 200 тысяч рублей за то, что она не уведомила миграционную службу о заключении трудового договора с иностранным гражданином. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что 3 марта 2026 года предприниматель приняла на работу подсобным рабочим в магазин гражданина другого государства. В нарушение закона она не направила в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России уведомление о заключении трудового договора с иностранцем, хотя такая обязанность прописана в Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

На заседании предприниматель полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

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