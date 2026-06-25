Женщину обвиняют в хищении 15 тысяч с банковской карты новосибирца

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Кыштовском районе Новосибирской области перед судом предстанет женщина, обвиняемая в краже денег с банковской карты знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, в ноябре 2025 года потерпевший попросил обвиняемую помочь ему оформить кредитную карту через его телефон. В этот момент у женщины возник умысел на хищение. Она установила на телефон мужчины приложение банка, использовала его персональные данные и оформила кредитную карту с лимитом 15 тысяч рублей. Когда деньги поступили на счет, обвиняемая перевела всю сумму на счет своего сына, а потерпевшему ничего не сказала. Позже она потратила похищенное на свои нужды.
В ходе следствия женщина признала вину и полностью возместила ущерб. Уголовное дело направлено в Венгеровский районный суд для рассмотрения по существу.
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