Женщину обвиняют в хищении 15 тысяч с банковской карты новосибирца

Уголовное дело направлено в Венгеровский районный суд. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кыштовском районе Новосибирской области перед судом предстанет женщина, обвиняемая в краже денег с банковской карты знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в ноябре 2025 года потерпевший попросил обвиняемую помочь ему оформить кредитную карту через его телефон. В этот момент у женщины возник умысел на хищение. Она установила на телефон мужчины приложение банка, использовала его персональные данные и оформила кредитную карту с лимитом 15 тысяч рублей. Когда деньги поступили на счет, обвиняемая перевела всю сумму на счет своего сына, а потерпевшему ничего не сказала. Позже она потратила похищенное на свои нужды.

В ходе следствия женщина признала вину и полностью возместила ущерб. Уголовное дело направлено в Венгеровский районный суд для рассмотрения по существу.

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