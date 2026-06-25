Метрополитен Новосибирска провел учения по ликвидации последствий аварий

Все учебные цели достигнуты. Фото: МУП «Новосибирский метрополитен»

В Новосибирском метрополитене прошли тактико-специальные учения по ликвидации последствий техногенной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен».

Мероприятие состоялось на территории электродепо «Ельцовское» в рамках плана основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Аварийно-технические группы отрабатывали действия по восстановлению работы метрополитена после аварии.

Все учебные цели достигнуты. Руководящий состав показал хорошую теоретическую подготовку и уверенные практические навыки в оценке обстановки и принятии решений в экстремальной ситуации. Личный состав также продемонстрировал необходимую выучку и профессионализм при организации аварийно-восстановительных работ.

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