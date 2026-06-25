Новосибирец задолжал дочери 1,8 млн рублей по алиментам

53-летний новосибирец копил долг по алиментам. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Новосибирске мужчина, задолжавший своей дочери 1,8 миллиона рублей, перечислил 100 тысяч после того, как приставы арестовали его имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

53-летний новосибирец копил долг по алиментам на несовершеннолетнюю дочь. Он намеренно не платил, полагая, что деньги уйдут бывшей супруге, а не ребенку. По его словам, дочь живет в Германии с бабушкой, а бывшая жена находится отдельно. Отец поддерживает общение с девочкой и утверждает, что переводит ей деньги лично, но такие переводы считаются подарками, а не алиментами. Официально мужчина нигде не работает.

Судебный пристав доставила должника в отделение и составила протокол об административном нарушении за неуплату алиментов. Суд назначил ему 20 часов обязательных работ. В ходе рейда приставы вышли по адресу мужчины и арестовали два плазменных телевизора общей стоимостью около 100 тысяч рублей. После этого должник в течение суток перечислил 100 тысяч на счет службы и пообещал погасить остаток.

Если после отбывания наказания мужчина не выплатит долг полностью, приставы соберут материалы для возбуждения уголовного дела по статье 157 УК РФ. По этой статье неплательщику грозит до года лишения свободы.

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