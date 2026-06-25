Массовая драка произошла на улице Дунаевского в Новосибирске

Он слышал звуки, похожие на выстрелы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 25 июня в Новосибирске в районе Дунаевского Квартала произошла массовая драка. Об этом сообщили в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск».

По словам очевидца, инцидент случился примерно в 00:10. Он слышал звуки, похожие на выстрелы.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону КП-Новосибирск сообщили, что сообщение в полицию поступало, проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

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