Массовая драка произошла на улице Дунаевского в Новосибирске

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В ночь на 25 июня в Новосибирске в районе Дунаевского Квартала произошла массовая драка. Об этом сообщили в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск».
По словам очевидца, инцидент случился примерно в 00:10. Он слышал звуки, похожие на выстрелы.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону КП-Новосибирск сообщили, что сообщение в полицию поступало, проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
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